Kırklareli'nde kamyon dolusu kaçak yakalandı
Kırklareli'nde yapılan denetimler sırasında bir kamyonette 67 kaçak göçmen yakalandı, şoför tutuklandı.
Kırklareli’nde yapılan denetimler sırasında bir kamyonette 67 kaçak göçmen yakalandı, şoför tutuklandı.
Kırklareli’nde, Göçmen Kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik gerçekleştirilen denetimler kapsamında, Toprak araştırma uygulama noktasında durdurulan kamyonette 67 kaçak göçmen yakalandı. Kamyon şoförü F.S.G. gözaltına alınırken, çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan 67 yabancı uyruklu şahıs ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.