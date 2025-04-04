Kırklareli'nde kanola ve hububat tarlaları incelendi

Kırklareli’nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kanola ve hububat tarlalarının gelişimi incelendi.

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kanola ve hububat tarlalarında kontroller yaptı. Ekipler tarlalarda ekili kanola ve hububat tarlalarında bitkilerin fenolojik gelişim süreçlerini incelerken ayrıca çeşitli zararlılara karşı da üreticileri bilgilendirdi.