Kırklareli'nde kar manzaraları havadan görüntülendi
Kırklareli'nin yüksek kesimlerindeki kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Istranca Ormanlarındaki kar kan manzaraları havadan görüntülendi.
Kırklareli’nin yüksek kesimlerindeki kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Istranca Ormanlarındaki kar kan manzaraları havadan görüntülendi.
Kırklareli’ni yüksek kesimlerindeki yağış, Demirköy ilçesinin Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkilerinde etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle Istranca Ormanlarını beyaza büründü.
Kar görmek için araçlarıyla jandarma kule mevkiine gelen vatandaşlar, yağan karın keyfini kar topu oynayarak ve bol bol fotoğraf çekilerek çıkardı.