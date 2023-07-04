Kırklareli'nde kenevir ile kubar esrar ele geçirildi
Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kenevir ile kubar esrar ele geçirildi.
Kırklareli’nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kenevir ile kubar esrar ele geçirildi.
Jandarma ekipleri Pehlivanköy ilçesinde şüpheli H.C.E.’ye yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 2 kilogram kubar esrar, 68 adet kenevir tohumu, 25 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde eleme aparatı, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.
Olayla ilgili şüpheli H.C.E. gözaltına alındı.