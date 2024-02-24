Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 8 yıl 6 ay 15 gün yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince 8 yıl 6 ay 15 gün yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

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Ekipler, Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde 8 yıl 6 ay 15 gün yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Kaynarca beldesinde yakalandı.

İşlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.