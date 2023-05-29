Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Kırklareli’nde dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince “Banka veya Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken Krediyi Sağlamak Amacıyla Dolandırıcılık” suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K’ya yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonla Y.K. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.