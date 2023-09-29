Kırklareli'nde kırmızı ışık ihlali dron ile tespit edildi: Sürücülere ceza yağdı

Kırklareli'nde polis ekiplerince kırmızı ışık ihlaline karşı dronlu denetim yapıldı, kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı.

Kırklareli'nde kırmızı ışık ihlali dron ile tespit edildi: Sürücülere ceza yağdı
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Kırklareli’nde polis ekiplerince kırmızı ışık ihlaline karşı dronlu denetim yapıldı, kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Lüleburgaz ilçesinde dronlu trafik denetim yaptı. Kımızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

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Sürücülerin kurallar ihlalleri dron’a yansıdı.