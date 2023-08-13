Kırklareli'nde koruma altındaki çocuklar ekranla değil, akranla vakit geçirdi

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’ne ait evlerde kalan koruma ve bakım altındaki çocuklar, stajyer öğrenciler tarafından düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlenerek, güzel bir gün yaşadı. Güzel havanın tadını çıkaran çocuklar, televizyon ekranı yerine akranlarıyla vakit geçirdi.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı çocuk evlerinde koruma ve bakım altındaki çocuklar, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü bahçesinde stajyer öğrenciler tarafından düzenlenen etkinlik programında doyasıya eğlenerek, günlerini ekran başında geçinmek yerine akranlarıyla oynamanın mutluluğunu yaşadı. Çocukları, çuval yarışları ve halat çekme gibi çeşitli oyunlar oynadı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Faruk Uysal, çocuk evlerinde koruma ve bakım altındaki çocukların yetişmesine azami hassasiyet gösterdiklerini ifade etti. Uysal, "Cumhurbaşkanlığı Ulusal Staj Kampanyası çerçevesinde üniversitelerin çocuk gelişimi ve sosyoloji bölümü son sınıf öğrencileri tarafından, kurum bahçesinde geleneksel çocuk oyunları oynandı. Çocuklar birlikte açık havada oyun oynamanın hazzını yaşadılar. Bu vesileyle ekranla değil akanla vakit geçirdiler" dedi.