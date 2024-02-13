Kırklareli'nde küçükbaş hayvanlar hastalıklara karşı aşılanıyor
Kırklareli'nde küçükbaş hayvanlar brusella hastalığına karşı aşılanıyor.
Kırklareli’nde küçükbaş hayvanlar brusella hastalığına karşı aşılanıyor.
Kırklareli’nin Vize ilçesinde küçükbaş hayvanlar hastalıklara karşı aşılanıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce brusella hastalığa karşı mücadele devam ediyor. İlçede veteriner hekimler koyun ve keçileri aşıladı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şeyda Gürsu brusella hastalığına karşı aşılama çalışmaları yaptığını belirterek çiftçilerine bilgilendirdiklerini söyledi.