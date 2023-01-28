Kırklareli'nde küpesiz hayvan besleyen besici 46 bin 783 lira ceza

Kırklareli’ne kaçak yollarla getirildiği tespit edilen hayvan besicisine 46 bin 783 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Akçaköy’de küpesiz hayvanlar olduğu bilgisine ulaşan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan araştırma neticesinde küpesiz 24 büyükbaş hayvan tespit etti. Ekiplerce hayvanlara el konuldu. El konulan hayvanlar mezbahada kesilerek hayvan sahibine teslim edilirken 46 bin 783 lira cezai işlem uygulandı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy tüm yetiştiricileri duyarlı olmaya davet ettiğini belirterek, "Bilindiği üzere Trakya Bölgemiz 2010 yılından beri şap hastalığından aşılı ari, 2020 yılında Koyun Keçi Vebası (PPR) Hastalığından korunmuş bölge ve 2022 yılı itibariyle de Koyun Keçi Çiçeği Hastalığından ari bölge ilan edilmiş olup Anadolu’dan Trakya’ ya canlı hayvan girişleri yasaklanmıştır. Bu hassas durum için tüm yetiştiricilerimizi duyarlı olmaya davet ediyor ve bu çerçevede sahadaki kontrollerimizin devam edeceğini belirtmek istiyorum" dedi.