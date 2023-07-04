Kırklareli'nde Kurban Bayramı'nda 19 bin 220 hastaya sağlık hizmeti
Kırklareli'nde Kurban Bayramı tatili sürecinde hastanelerinin acil servislerine 19 bin 220 hasta başvurdu.
Kırklareli’nde Kurban Bayramı tatili sürecinde hastanelerinin acil servislerine 19 bin 220 hasta başvurdu.
Kırklareli’nde Kurban Bayramı sebebiyle 24 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasından 19 bin 220 hastaya acil sağlık hizmeti verildi. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimizde Kamu Hastaneleri acil servislerinde 24 Haziran 2023- 02 Temmuz 2023 tarihleri arasında 19.220 hastamıza acil sağlık hizmeti verilmiştir. Özveri ile çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" bilgilerine yer verildi.