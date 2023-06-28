Kırklareli'nde kurban kesim ve satış alanlarında denetim
Kırklareli'nde kurban kesim ve satış alanları İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetleniyor.
Kırklareli’nde kurban kesim ve satış alanları İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetleniyor.
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı sebebiyle kesim ve satış alanlarını denetliyor. 12 tesiste denetimde bulunan ekipler kesim alanlarında hijyen kurallarını kontrol etti. Hayvanlarda sağlık kontrolü yapan ekipler küpe ve evrakları da denetledi.