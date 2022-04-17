Kırklareli'nde kurt saldırısına uğrayan 15 küçükbaş hayvan telef oldu
Kırklareli'nde kurtların saldırısına uğrayan 15 koyun telef oldu.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y
Alınan bilgiye göre, Pehlivanköy ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ali İhsan Hırçın, sabah saatlerinde sürüsünün dışarıda olduğunu fark etti. Hırçın ağıllarının etrafında yaptığı araştırmada 15 koyunun telef olduğu ve 2 koyunun da yaralandığını gördü.
Hırçın durumu veterinere bildirdi. Yaralanan koyunlar tedavi edildi.
İHA
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