Kırklareli'nde kurtuluş coşkusu

Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü törenle kutlandı.

Kırklareli'nde kurtuluş coşkusu
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Kırklareli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü törenle kutlandı.

Kırklareli’nin kurtuluşu sebebiyle Şehitlikte tören düzenledi. Törende anıta çelenk sunuldu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Şehitlikteki törenin ardından tören hava muhalefetleri sebebiyle Kapalı Spor Salonunda yapıldı.

Törende bir grup öğrenci, Vali Birol Ekici ve 55.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan’a Atatürk portresi hediye etti.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterileri yapıldı. 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı konser verdi.