Kırklareli'nde meme kanserine karşı bilgilendirme
Kırklareli'nde, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri çerçevesinde bir alışveriş merkezinde bilgilendirme yapıldı.
Kurulan stantta, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekipleri tarafından vatandaşlara meme kanserine neden olabilecek risk faktörleri, erken teşhisin önemi ve tarama yöntemleri hakkında bilgi verildi. Ekipler, düzenli kontrollerin ve taramaların önemine dikkat çekerek, erken teşhisin meme kanserinde hayat kurtardığını vurguladı. Etkinlik boyunca bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve vatandaşların soruları yanıtlandı.