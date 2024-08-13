Kırklareli'nde meteor yağmuru eşsiz görüntüler ortaya çıkardı

Kırklareli'nde havanın kararmasıyla izlenmeye başlanan perseid meteor yağmuru, ortaya eşsiz görüntüler çıkardı.

Kırklareli'nde meteor yağmuru eşsiz görüntüler ortaya çıkardı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kırklareli’nde havanın kararmasıyla izlenmeye başlanan perseid meteor yağmuru, ortaya eşsiz görüntüler çıkardı.

2024 yılının en yoğun meteor yağmuru geçtiğimiz gün gece saatlerinde Türkiye’den gözlemlendi. En önemli gökyüzü olaylarından biri olan perseid meteor yağmuru Kırklareli’nde eşsiz görüntüler oluşturdu.

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Meteor yağmurunu izlemek isteyen vatandaşlar bölgede belirli yerlere gitti.