Kırklareli'nde metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli'nde metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırklareli'nde metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kırklareli’nde metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesi Evren Mahallesi’nde bir metruk binada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

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Vize Kaymakamı Kemal Balaban da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.