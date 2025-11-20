Kırklareli'nde metruk binada yangın
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Lüleburgaz ilçesi Dere Mahallesi Dere Sokak’ta saat 11.58’de alınan yangın ihbarı üzerine Lüleburgaz İtfaiyesi, 4 itfaiye aracı ve 1 zabıta aracını olay yerine sevk etti. Ekipler, yoğun dumanla kaplanan metruk binanın çevresininde güvenlik tedbiri aldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.