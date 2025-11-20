Kırklareli'nde metruk binada yangın

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırklareli'nde metruk binada yangın
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Lüleburgaz ilçesi Dere Mahallesi Dere Sokak’ta saat 11.58’de alınan yangın ihbarı üzerine Lüleburgaz İtfaiyesi, 4 itfaiye aracı ve 1 zabıta aracını olay yerine sevk etti. Ekipler, yoğun dumanla kaplanan metruk binanın çevresininde güvenlik tedbiri aldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.