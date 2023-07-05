Kırklareli'nde MİDAS projesi tanıtıldı

Kırklareli Valiliği’nde Mülki İdari Sınırların Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması (MİDAS) projesi toplantısı yapıldı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici başkanlığında, mülki idare amirleri ilgili kurum ve kuruluş yöneticilerinin katılımıyla, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nce, tamamen milli kaynaklarca hayata geçirilen, ülkemiz mülki idari sınırlarına ilişkin coğrafi veri tabanlı harita üretim tekniklerine ve konumlama sistemlerine uygun şekilde idari birim sınırlarını sayısallaştırılmasını hedefleyen Mülki İdari Sınırların Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması projesi tanıtım toplantısı yapıldı.

Vali Ekici, "Tamamen milli kaynaklarla yürütülen İçişleri Bakanlığı Mülki İdari Sınırların Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması projesi toplantısını, mülki idare amirleri ve ilgili kurum ve kuruluş yöneticilerinin geniş katılımıyla gerçekleştirdik. Bakanlığımız tarafından tamamen milli kaynaklarca hayata geçirilen projenin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.

MİDAS projesi

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünce, ülkemiz mülki idari sınırlarına ilişkin coğrafi veri tabanlı harita üretim tekniklerine ve konumlama sistemlerine uygun şekilde idari birim sınırlarını sayısallaştırılmasını hedefleyen Mülki İdari Sınırların Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması (MİDAS) projesi hayata geçirildi. Tamamen milli kaynaklarla yürütülen söz konusu projenin hayata geçirilmesiyle birlikte, koordinatlı sınır verisini talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına, elektronik bilgi sistemi üzerinden paylaşım yapılması hedeflenmektedir.

İdari Sınırların Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması projesiyle, tartışmalı idari sınırların sebep olduğu teknik, hukuki ve idari sorunların tespiti, yönetimi ve çözümüne yardımcı olacak ortak bir coğrafi veri tabanı ile envanter bilgilerine etkin erişim sağlanması, ülkemizin sağlıklı bir sayısal mülki idari bölümler haritasının elde edilmesi, yerel idarelerde kabul edilen birimlere ait merkez ve sınır bilgileri, merkezi idareyle ortak bir veri tabanında paylaşılarak, uygulamada tek elden yürütülen entegre bir sınır envanterinin oluşturulması, il, ilçe, köy, belediye ve mahalle yönetim alanlarının gerçek yüzölçümleri, arazi varlıkları ile nüfus yoğunluklarının kolayca hesaplanacağı standart bir veri yapısının teşkil edilmesi hedeflenmektedir.

Proje ayrıca 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı ve 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’ndaki belirlenen hedeflere ulaşılmasında ve Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi’nin kurulmasında çok önemli katkılar sağlayacaktır. Projeyle elde edilen sonuçlar ile ülke genelinde kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, merkezi ve yerel planlamaların yapılmasında ve istatistiki verilerin üretilmesinde etkinliği ve verimliliği artırarak yeni bir e-Devlet uygulaması toplum hizmetine sunulmuş olacaktır.