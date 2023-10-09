Kırklareli'nde motosiklet denetimi: 118 sürücüye ceza
Kırklareli'nde trafik ekiplerince yapılan motosiklet denetiminde 118 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Kırklareli’nde trafik ekiplerince yapılan motosiklet denetiminde 118 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde motosiklet denetimi yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleşen denetimde 215 motosiklet sürücüsünün belgeleri kontrol edildi.
Belgeleri eksik olan 118 sürücüye ceza uygulanırken, 16 motosiklet trafikten men edildi.