Kırklareli'nde öğrenciler trafik kuralları hakkında bilgilendirildi

Kırklareli'nde polis ekipleri öğrencilere uygulamalı olarak trafik kurallar konunda bilgilendirdi.

Kırklareli'nde öğrenciler trafik kuralları hakkında bilgilendirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kırklareli’nde polis ekipleri öğrencilere uygulamalı olarak trafik kurallar konunda bilgilendirdi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri öğrencileri "Trafik Kuralları" konusunda uygulamalı ve teorik olarak bilgilendirme yaptı. Kırklareli Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda gerçekleşen eğitimde öğrenciler için hazırlanan parkurları tamamlandı.

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