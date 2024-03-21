Kırklareli'nde öğrencilerden 'bayrak' sergisi

Kırklareli'nde down sendromlu öğrenciler tarafından hazırlanan 'bayrak' sergisi törenle açıldı.

Kırklareli'nde öğrencilerden 'bayrak' sergisi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kırklareli’nde down sendromlu öğrenciler tarafından hazırlanan ‘bayrak’ sergisi törenle açıldı.

Kırklareli’nde 21 Mart Dünya Down Sendromu farkındalık günü etkinlikleri çerçevesinde Bilal Yapıcı Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi öğrencileri, çeşitli malzemelerden hazırladıkları bayraklarla sergi oluşturdu.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Vali Birol Ekici de sergiye katılım gösterdi. Ekici öğrencilerin hazırladıkları koro ile karşılandı. Daha sonra Ekici ve beraberdekiler sergiyi gezdi. Ekici, down sendromlulara farkındalık oluşturmanın önemine değinerek öğrencileri tebrik etti.