Kırklareli'nde öğrencilere trafik eğitimi

Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Kırklareli'nde öğrencilere trafik eğitimi
Editör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Kırklareli’nde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından, beldelerde bulunan ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi. Mobil trafik aracı ile öğrencileri gezdiren ekipler trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Büyük bir heyecan ile jandarma ekiplerini karşılayan öğrenciler, kendileri için okul bahçesinde oluşturulan alanda eğitimlerini tamamladı.