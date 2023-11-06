Kırklareli'nde öğrencilere trafik eğitimi
Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Kırklareli’nde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından, beldelerde bulunan ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi. Mobil trafik aracı ile öğrencileri gezdiren ekipler trafik kuralları hakkında bilgi verdi.
Büyük bir heyecan ile jandarma ekiplerini karşılayan öğrenciler, kendileri için okul bahçesinde oluşturulan alanda eğitimlerini tamamladı.