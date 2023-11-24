Kırklareli'nde öğretmenler günü etkinliklerle kutlandı
Kırklareli'nde 24 Kasım Öğretmenler günü düzenlenen etkinliklerle kutladı.
Kırklareli’nde 24 Kasım Öğretmenler günü düzenlenen etkinliklerle kutladı.
Kırklareli’nde 24 Kasım Öğretmenler günü için etkinlikler düzenlendi. İlk olarak Özgürlük ve Demokrasi Meydanında çelenk töreni gerçekleşti. Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Lililyar Özefsun anıta çelenk sundu.
Çelenk sunumunun ardından Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okundu, Özefsun’da katılan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.
Etkinlikler Rektörlük Kültür Merkezinde devam etti.