Kırklareli'nde okul servisleri denetlendi

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından okul servislerinde denetim yapıldı.

Kırklareli'nde okul servisleri denetlendi
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Kırklareli’nde jandarma ekipleri tarafından okul servislerinde denetim yapıldı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte yaya geçitleri ve okul servis araçlarının denetimine ağırlık verildi. Jandarma tarafından 12 okul servis aracı ve sürücüsü denetlendi. Denetimlerde personel ve öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol edilirken, personel ve öğrencilere emniyet kemeri takmanın faydaları ile araca biniş ve iniş konularında bilgilendirme yapıldı. Yaya önceliği uygulaması çerçevesinde öğrenciler karşıdan karşıya güvenli olarak nasıl geçmeleri gerektiği konusunda da bilgilendirildi.

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