Kırklareli'nde ormanlara giriş yasağı: 30 Eylül'de sona erecek
Kırklareli Valiliği, 10 Hazirandan itibaren il genelinde ormanlık alanlara girişlerin 112 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.
Kırklareli Valiliği, 10 Hazirandan itibaren il genelinde ormanlık alanlara girişlerin 112 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Son günlerde ülkemiz genelinde orman yangınları yaşanması ve orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden, çıkabilecek orman yangınlarının önlenmesi ve özelikle anızların yakılma riski de göz önüne alındığından Kırklareli il sınırları içerisinde ormanlara giriş 10 Haziran 2023 ile 30 Eylül 2023 tarihleri arasında 112 gün süre ile yasaklanmıştır" denildi.
Açıklamada, yasağa uymayanlara idari ceza uygulanacağı bildirildi.