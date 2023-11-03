Kırklareli'nde ormanlara giriş yasaklandı

Kırklareli Valiliği, il genelinde ormanlık alanlara girişlerin 1 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında yasaklandığını açıkladı.

Kırklareli'nde ormanlara giriş yasaklandı
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Kırklareli Valiliği, il genelinde ormanlık alanlara girişlerin 1 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında yasaklandığını açıkladı.

Kırklareli Valiliği, yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girişlerin 61 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, orman yangınları sebebiyle ilave tedbir gerektiği bildirildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman