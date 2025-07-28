Kırklareli'nde ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

Kırklareli'nde tarlada çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü.

Kırklareli'nde ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kırklareli’nde tarlada çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çeşmeköy köyünde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ve çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

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Kırklareli Valisi Uğur Turan bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı.