Kırklareli'nde ormanlık alanda ölü bulunan iki arkadaş toprağa verildi

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesinde yaşayan Hüsnü Yavuz (59) ile arkadaşı Şaban Kocamanoğlu’ndan (65) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerinde iki arkadaşın bulunması için çalışma başlatıldı. Yaklaşık 5 saatlik çalışma neticesi iki arkadaş Kaynarca beldesi Kartalkaya mevkisinde hareketsiz halde bulundu. Haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler Yavuz ve Kocamanoğlu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Bölgeye gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Yavuz ve Kocamanoğlu’nun cenazeleri otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürüldü. İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından cenazeler Pınarhisar ilçesine getirildi. Yavuz ve Kocamanoğlu için öğle namazının ardından Balıklı Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Birol Ekici, Pınarhisar Kaymakamı Betül Büyükkılıç, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Aslantürk, AK Parti İlçe Başkanı Hicret Şamil Karasu, yakınları ve sevenleri katıldı.

Yavuz ve Kocamanoğlu’nun cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından Pınarhisar Mezarlığı’na defnedildi.