Kırklareli'nde Osmanlı, Bizans ve Roma sikkeleri ele geçirildi

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 2 adrese yönelik düzenlenen operasyonda Osmanlı, Bizans ve Roma dönemlerine ait sikkeler ele geçirildi.

Kırklareli'nde Osmanlı, Bizans ve Roma sikkeleri ele geçirildi
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Kırklareli’nde jandarma ekiplerince 2 adrese yönelik düzenlenen operasyonda Osmanlı, Bizans ve Roma dönemlerine ait sikkeler ele geçirildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca Üsküp Beldesi ve Kırklareli Merkezde iki şüpheli şahsın ikamet adreslerinde arama yapıldı. Aramalarda, 1 gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu madde öğütücü aparatı, 23 adet 7.62 mm tabanca mermisi, 22 adet 9 mm tabanca mermisi, 1 adet 7.65 mm tabanca mermisi, 1 adet Roma dönemine ait altın sikke, 3 adet Bizans dönemine ait bakır sikke, 2 adet Osmanlı dönemine ait bronz sikke, 3 adet fosil taş, 1 adet dedektör ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak işlem başlatıldı.