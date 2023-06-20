Kırklareli'nde otelde yangın

Kırklareli'nde bir otelin odasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kırklareli'nde otelde yangın
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Silivri Kariyer

Kırklareli’nde bir otelin odasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Karacaibrahim Mahallesi Dere Üstü Sokağı’nda bulunan bir otelin odasında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine itfaiye, polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Öte yandan yangında oda kullanılmaz hale geldi.