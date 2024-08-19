Kırklareli'nde otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kırklareli'nde otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kırklareli’nde şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli merkeze bağlı Koruköy yakınlarında Salih K. yönetimindeki 39 TP 616 plakalı otomobil şarampole devrildi. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Ekipler, otomobilde sıkışan 4 kişiyi çıkartarak, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Tedavi altına alınan Furkan S. hayatını kaybetti.