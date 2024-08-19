Kırklareli'nde otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kırklareli’nde şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli merkeze bağlı Koruköy yakınlarında Salih K. yönetimindeki 39 TP 616 plakalı otomobil şarampole devrildi. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otomobilde sıkışan 4 kişiyi çıkartarak, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.
Tedavi altına alınan Furkan S. hayatını kaybetti.