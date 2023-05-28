Kırklareli'nde oylar YSK'ya teslim ediliyor
Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde oy verme işlemi bitmesinin ardından sayılan oylar torbalar ile YSK'ya teslim ediliyor.
Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde oy verme işlemi bitmesinin ardından sayılan oylar torbalar ile YSK’ya teslim ediliyor.
Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için milyonlarca vatandaş sandık başına gitti. Yurtta sabah 08.00’de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00’de sona erdi. Oy verme işleminin bitmesinin ardından oy sayma işlemi okullarda yapıldı.
Kırklareli’nde de oy sayma işlemi biten sandık başkanları torbaları YSK’ya teslim ediliyor.