Kırklareli'nde oyuncak fabrikası yangını 4 saattir devam ediyor

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesindeki bir oyuncak fabrikasında çıkan yangın, 4 saattir devam ediyor. Alevler depo alanından üretim sahasına sıçrarken, ekiplerin söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bugün öğlen saatlerinde Pilsan Oyuncak fabrikasında çıkan yangın, kısa sürede fabrikanın depo kısmından üretim sahasına yayıldı. Yangına müdahale etmek için bölgedeki itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Çevre ilçelerden itfaiye desteği

Kırklareli’ndeki itfaiye ekiplerinin yanı sıra Tekirdağ’ın Çorlu, Ergene ve Muratlı ilçelerinden de destek ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA’larda yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için çevre belediyelerden su tankerleri ve iş makineleri gönderildi. Yangının 4 saattir devam ettiği belirtilirken, ekipler alevlerin çevredeki diğer yapılara sıçramasını engellemek için büyük bir özveriyle çalışıyor.

Yangın nedeniyle fabrikanın bulunduğu bölgede yoğun duman oluştu. Olayın çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Ekiplerin müdahalesi halen sürüyor.