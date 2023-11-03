Kırklareli'nde özel harekat destekli denetim

Kırklareli'nde özel harekat polislerinin katılımlarıyla asayiş denetimi yapıldı.

Kırklareli'nde özel harekat destekli denetim
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kırklareli’nde özel harekat polislerinin katılımlarıyla asayiş denetimi yapıldı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 ayrı bölgede sabit, 15 mobil ekipleri asayiş uygulaması yapıldı. Özel hareket polisinin de katıldığı denetimde 3 çalıntı motor ele geçirildi. Denetimlerde terk edilmiş ve tescilsiz kullanılan 12 motosiklet trafikten men edildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Öte yandan 2 bin 526 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı.