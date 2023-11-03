Kırklareli'nde özel harekat destekli denetim
Kırklareli'nde özel harekat polislerinin katılımlarıyla asayiş denetimi yapıldı.
Kırklareli’nde özel harekat polislerinin katılımlarıyla asayiş denetimi yapıldı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezinde Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 ayrı bölgede sabit, 15 mobil ekipleri asayiş uygulaması yapıldı. Özel hareket polisinin de katıldığı denetimde 3 çalıntı motor ele geçirildi. Denetimlerde terk edilmiş ve tescilsiz kullanılan 12 motosiklet trafikten men edildi.
Öte yandan 2 bin 526 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı.