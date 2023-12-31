Kırklareli'nde polis ekipleri 2023 yılında torbacılara göz açtırmadı

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kırklareli’nde 2023 yılında torbacılara göz açtırmadı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü bir video aktararak 2023 yılı ile alakalı raporu sundu. Yapılan açıklamada; “Uyuşturucu ve Uyarı Madde Ticareti Yapmak ve Kullanmak suretiyle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi zehirlemeye çalışan ve "torbacı" olarak tabir edilen’sokak satıcıları’ ile etkin mücadele edilmesi, huzur ve güven ortamının arttırılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde planlı ve rutin yapılan kontroller devam etmektedir.” denildi.

2023 yılında yapılan çalışmalarda; “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak”, “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak”, “Uyuşturucu Madde Kullanımını Kolaylaştırmak” ve “2313 SKM” suçlarına dair 532 olay meydana gelirken, 793 şüpheli yakalanırken 86 şüpheli şahıs tutuklandı. 42 şüpheli Adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken aranması bulunan 71 şahıs da yakalandı.

Yapılan operasyonlarda 105 kilo 193,42 gram kubar esrar, 3 kilo 285,72 gram skunk, 2 kilogram 484,45 gram metamfetamin, 2,11 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 66,59 gram eroin, 53,65 gram kokain, 9,27 gram Afyon sakızı, 128.392 kök kenevir bitkisi, 455 adet ecstasy, 9 adet captagon, 244 bin 495 TL suç geliri olduğu değerlendirilen para, 20 adet hassas terazi,

31 adet tabanca, 620 adet tabanca mermisi ve 9 adet tüfek ele geçirildi.

Önleyici faaliyetler de devam ediyor

Narkotik ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) eğitimlerini sürdürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen TUBİM faaliyetleri kapsamında 54 bin 110 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.