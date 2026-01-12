Kırklareli'nde polis ve jandarmadan zehirlenme uyarısı

Kırklareli’nin Vize ilçesinde, polis ve jandarma ekipleri özellikle kış mevsiminde artış gösteren soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Faaliyet, Vize İlçe Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapıldı. Polis ve jandarma ekipleri, ilçede yaşanan hava muhalefeti dolayısıyla vatandaşların can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla, etkili olan kuvvetli rüzgar sebebiyle soba ve baca tütmeleri yaşanabileceği, muhtemel zehirlenme ve yangın risklerine karşı vatandaşların soba kullanımında azami dikkat göstermelerini, bacalarını kontrol etmelerini ve kapalı alanları havalandırmaları, herhangi bir olumsuzluk durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramaları konusunda bilgilendirmeler yaptılar.