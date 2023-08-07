Kırklareli'nde refüje çarpan otomobil alev aldı
Kırklareli'nde refüje çarparak alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kırklareli’nde refüje çarparak alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli merkez ilçesine bağlı Demircihalil köyü yakınlarında Kamil E. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobil alev aldı. Bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kamil E., ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.