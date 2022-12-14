Kırklareli'nde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Kırklareli’nde yapılan asayiş uygulamasında ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce kent merkezinde asayiş uygulaması yapıldı. Yapılan uygulama neticesinde S.D., S.T., E.V., C.Ç., R.K., M.Ç. ve B.Z.’nin üst aramasında ve araçlarında, ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, tüfek, 11 gram esrar ile 15 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.