Kırklareli'nde sağanak etkili oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Kırklareli’nde sağanak yağış etkili oluyor. Yağıştan bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs durakları ve dükkanların tentelerinin altına sığındı.
Hava sıcaklığı 20 derece ölçüldüğü kentte yağışların devam etmesi bekleniyor.