Kırklareli'nde sağanak etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oluyor.

Kırklareli'nde sağanak etkili oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Kırklareli’nde sağanak yağış etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Kırklareli’nde sağanak yağış etkili oluyor. Yağıştan bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs durakları ve dükkanların tentelerinin altına sığındı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Hava sıcaklığı 20 derece ölçüldüğü kentte yağışların devam etmesi bekleniyor.