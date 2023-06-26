Kırklareli'nde sağanak yağış: Cadde ve sokaklar göle döndü
Kırklareli'nde aniden bastıran sağanak yağış sebebiyle birçok cadde ve sokaklar göle döndü.
Kırklareli’nde aniden bastıran sağanak yağış sebebiyle birçok cadde ve sokaklar göle döndü.
Kırklareli’nde aniden bastıran sağanak sebebiyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Zaman zaman etkisini arttıran yağış hayatı olumsuz etkilerken vatandaşlar şemsiyeleriyle, otobüs duraklarında, dükkanların tenteleri altında ve poşetlerle korunmaya çalıştı.
Bazı vatandaşlar ise pazar arabasıyla korunduğu gözlemlendi.