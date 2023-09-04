Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıların ardından Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıların ardından Kırklareli’nde sağanak yağış etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli’nde sağanak yağış etkili odu. Aniden bastıran yağış sebebiyle vatandaşlar bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken bazıları da otobüs durakları, dükkanların tenteleri altında korunmaya çalıştı. Yağışların yarına kadar sürmesi bekleniliyor.
Uzun zamandır beklenen yağış Kırklareli’nde düştü
Uzun zamandır yağmur yağmadığını ifade eden Erol Esen, “Kuraklık etkiledi bizi, sularımız az oluyor, bahçelerimiz sulanmıyor. Yağdı ama azıcık serinletti” dedi.
Esen, yağışlar devam ederse barajların dolacağını söyledi.