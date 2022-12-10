Kırklareli’nde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli’nde sağanak yağış etkili oluyor. Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken biriken cadde ve sokaklarda İtfaiye Müdürlüğü ekipleri rögar kapaklarını açtı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs durakları ve dükkanların tenteleri altında korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 14 derece olduğu kentte yağışların Salı gününe kadar devam etmesi bekleniyor.