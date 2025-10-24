Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oluyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli’nde sağanak yağış etkili oluyor. Yağıştan bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs durakları ve dükkanların tentelerinin altına sığındı.
Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü kentte yağışların devam etmesi bekleniyor.