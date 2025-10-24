Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oluyor

Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oluyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli’nde sağanak yağış etkili oluyor. Yağıştan bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs durakları ve dükkanların tentelerinin altına sığındı.

Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü kentte yağışların devam etmesi bekleniyor.