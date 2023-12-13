Kırklareli'nde sağlık çalışanlarına adli vaka eğitimi
Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce sağlık çalışanlarına Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşım eğitimi verildi.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce sağlık çalışanlarına Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşım" eğitimi verildi.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi personeli tarafından sağlık çalışanlarına Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşım eğitimi verildi. İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde gerçekleşen eğitime doktor, paramedik ve acil tıp teknisyeni olmak üzere 27 sağlık personeli katıldı.
Eğitimde itimde adli vakalarda neler yapılması gerektiği konusunda bilgiler verildi.