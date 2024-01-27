Kırklareli'nde Sahil Güvenlik Komutanlığı binası açıldı
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde Beğendik Sahil Güvelik Komutanlığı binası açılışı yapıldı.
Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde Beğendik Sahil Güvelik Komutanlığı binası açılışı yapıldı.
Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı Beğendik köyünde Sahil Güvelik Komutanlığı binası açılışı gerçekleşti. Açılışa Vali Birol Ekici, kurum amirleri, belediye başkanları katıldı. Açılışta konuşan Ekici, Sahil Güvelik Komutanlığının başarılı çalışmalar yürüttüğünü belirterek ekiplere teşekkür etti.
Yapılan konuşmaların ardından dualar eşliğinde açılış yapıldı.