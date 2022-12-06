Kırklareli'nde sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
Kırklareli'nde düzenlenen sahte içki operasyonunda 80 litre etil alkol ve 51 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli’nde düzenlenen sahte içki operasyonunda 80 litre etil alkol ve 51 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde sahte içki üretildiği bilgisine ulaşan Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Ekipler 2 adrese düzenlediği operasyonda 80 litre etil alkol ve 51 litre sahte içki ele geçirdi.
Operasyonla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.