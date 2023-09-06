Kırklareli'nde selde ölen vatandaşın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı
Kırklareli'nde meydana gelen selde kaybolan ve bu sabah cansız bedeni bulunan vatandaşın cesedi, bulunduğu alandan çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı.
Kırklareli’nde meydana gelen selde kaybolan ve bu sabah cansız bedeni bulunan vatandaşın cesedi, bulunduğu alandan çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı.
Kırklareli’nde dün yaşanan sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybederken, bu sabah ekipler 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşmıştı. Vatandaşın cesedi bulunduğu alandan çıkartılarak, savcılık incelemesinden sonra hastane morguna kaldırıldı.
Kentte kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.