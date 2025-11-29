Kırklareli'nde sera denetimleri
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından, seracılık yapan üreticilerin resen sera kayıtlarını yapılarak, teknik kontrolleri gerçekleştirildi.
Üretim faaliyetlerini sürdüren sera alanlarında incelemelerde bulunan Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, kayıtlarını yaptığı seraların içerisindeki bitki gelişimi, üretim şartları, hastalık ve zararlı kontrollerinin yerinde değerlendirip, teknik bilgilendirmeler yaptı.