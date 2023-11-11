Kırklareli'nde seyir halindeki otomobil alev aldı
Kırklareli'nde seyir halinde alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırklareli’nde seyir halinde alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesi Okullar Caddesi’nde 10 LS 032 plakalı E.K. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken araçta hasar oluştu.